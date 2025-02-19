Merve Boloğur ve Murat Dalkılıç gündeme bomba gibi düştü: Yeniden bir evlilik teklifi mi var?

Boşanma Sonrası Zorlu Süreç

Boşanmanın ardından Merve Boluğur'un psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçtiği iddia edilmişti. Hatta bazı kaynaklar, ünlü oyuncunun duygusal olarak çöktüğünü söylemişti. Murat Dalkılıç ise boşanma sürecinden sonra bazı tepkilerle karşı karşıya kalmıştı. Ancak zaman içinde her iki taraf da hayatlarına devam etti.