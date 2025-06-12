Memur ve emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var

Memur ve emekliler Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamı sonrası olası emekli maaşlarını zammını merak ederken, masada 3 farklı zam senaryosunun olasılığı üzerine zam oranları da belli olacak: İşte 3 farklı senaryo ile memur ve emeklilerin alması beklenen zam oranları.

1 9 Milyonlarca memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuz zammı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran enflasyonuna çevirdi. Beş aylık verilerle birlikte enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşirken, son verinin ardından kesin zam oranları belirlenecek. 2 9 YÜZDE 14'LÜK ZAMMI GARANTİLEDİLER SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerine ocak ayında verilen %5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Beş aylık veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı şimdiden garantilemiş durumda. 3 9 3 FARKLI ENFLASYON SENARYOSU Ekonomistlerin tahminlerine göre haziran ayında enflasyonun %1 ila %2 arasında gelmesi bekleniyor. Bu tahminler ışığında memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin 3 senaryo öne çıkıyor. 4 9 Haziran enflasyonu %1 olursa: Memur Zammı : %15,14

Emekli zammı (SSK/BAĞ-KUR): %16,24 5 9 Haziran enflasyonu %1,5 olursa: Memur zammı: %15,72

Emekli zammı: %16,82 6 9 Haziran enflasyonu %2 olursa: Memur zammı: %16,29

Emekli zammı: %17,40 7 9 RESMİ RAKAM 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu veriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaş zammı da netleşmiş olacak. 8 9 2.5 MİLYON EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI TEHLİKEDE Öte yandan kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve Hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan yaklaşık 2.5 milyon emeklinin temmuzda maaşına zam yansımayacak. Bu grubun zam alabilmesi için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. 9 9 Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da tatile girecek. Eğer milletvekilleri tatili ertelemezse düzenleme rafa kalkacak ve milyonlarca emekli temmuz ayında sıfır zamla karşı karşıya kalacak. Emekliler, geçim mücadelesi verdikleri bu dönemde hükümete çağrıda bulunarak, düzenlemenin tatil öncesi hızla hayata geçirilmesini istiyor.



