Meclisten Geçti! Doğum yardımın ne kadar ödeneceği belli oldu! İşte aranacak şartlar ve ödenecek rakamlar

CANLI DOĞACAK HER ÇOCUK İÇİN ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDU

Genel Kurulda kabul edilen önergeye göre, düzenlemeyle Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.