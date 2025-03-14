Mart yine kapıdan baktıracak kazma kürek yaktıracak! Bu hafta sıcaktan yanacağız, önümüzdeki hafta kar yağışı ile donacağız!

"TARİHE GEÇECEK DERECEDE SICAKLIK DEĞİŞİMİ YAŞANACAK"

Öte yandan X'te yaptığı hava tahminleri ile bilinen Havacity hesabı 3 günlük hava değişimlerini derledi. Havacity, "Pazar gününden Çarşamba'ya mevsim değiştireceğiz. Ülkenin büyük kısmı bu üç gün içinde tarihe geçecek ölçüde sıcaklık değişimi yaşayacak. Ankara 25 dereceden 3 dereceye, Bursa 28 dereceden 5 dereceye, İzmir 27 dereceden 9 dereceye, İstanbul 24 dereceden 6 dereceyedüşecek. Pazartesi gününden itibaren sıcaklık düşüşüne 4-5 gün süreyle lokal kuvvetli olmak üzere yağışlar da eşlik edecek. Yağışlar Salı gecesinden itibaren iç kesimlerde kar şeklinde. Marmara'nın yükseklerinin de kar alacağını tahmin ediyorum.