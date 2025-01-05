Mansur Yavaş'tan skandal karar! Erdoğan'ı tehdit eden, Erbakan'a galiz küfürler söyleyen, TSK'dan atılanları işe aldı

ERDOĞAN'A TEHDİT, ERBAKAN'A GALİZ KÜFÜRLER

WhatsApp gruplarında teğmenler başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerini hedef alan hakaret ve tehditlerde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın elleri arkasında Atatürk resmi önünde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan teğmenler, hemen altına eli arkada ve silahlı bir kişinin resmini ekleyerek göndermede bulundu. Bir başka mesajda "Biliyoruz yoruldun reis ama bırakma bu ümmeti çobansız" ifadeleriyle alay edildi.

Başka bir mesajda ise merhum Necmettin Erbakan ve ailesine küfürler edildi. Grupta Gazze'de yaşanan olayları gündeme getiren bir cuntacı, "Erbakan davası uğruna 1 yıl Gazze'de kalsın" ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı "Hocamız hakkında doğru konuş. Bu konuda hassasiyeti olan insanlar" uyarısında bulundu. Aldığı cevap ise Erbakan ve ailesine çok ağır küfürler oldu. Halihazırdaki komutanlar ve eski Genelkurmay başkanları da 'örgütlü' teğmenlerin hakaretlerinden nasibini aldı.