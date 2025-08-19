  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz? İmamoğlu o soruya bakın nasıl cevap verdi!

Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz? İmamoğlu o soruya bakın nasıl cevap verdi!

İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı için değerlendirmelerde bulunulduğu ve destekleyip desteklemeyeceği sorusuna bakın nasıl cevap verdi...

Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz? İmamoğlu o soruya bakın nasıl cevap verdi!
Yayınlanma:

Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz? İmamoğlu o soruya bakın nasıl cevap verdi!

İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı için değerlendirmelerde bulunulduğu ve destekleyip desteklemeyeceği sorusuna bakın nasıl cevap verdi...

Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı için değerlendirmelerde bulunan ve destekleyip desteklemeyeceği konusuna değinen Ekrem İmamoğlu, "Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Hedefimiz aynıdır, gerisi teferruattır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzuk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.

Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz? İmamoğlu o soruya bakın nasıl cevap verdi!

"BAŞKA BİR ADAYI DESTEKLERİM" DEDİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim" açıklamasıyla dikkat çeken İmamoğlu, bu kez de Mansur Yavaş'ın olası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAVAŞ ADAY OLURSA DESTEK VERİR Mİ?İ

mamoğlu, Yavaş'ın muhtemel adaylığı ve destek verip vermeyeceği sorusuna "Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Mansur Başkan da, ben de milletimize karşı sorumluyuz. Hedefimiz aynıdır, gerisi teferruattır" yanıtını verdi.

Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz? İmamoğlu o soruya bakın nasıl cevap verdi!

Mansur Yavaş'ın "Ekrem Başkan içerideyken adaylık konuşmam" tavrına da değinen İmamoğlu, "Mansur Başkan, millet idaresine ve partimize kurulan bu kumpasa karşı sağlam duruşuyla ve mücadelesiyle bir CHP'li nasıl olmalıdır sorusunun cevabını ortaya koymuştur. Kendisinin tavrı bu iradeden geliyor" dedi.

MEB'den tüm illere yazı gönderildi: Okullarda yeni uygulama başlıyor!MEB'den tüm illere yazı gönderildi: Okullarda yeni uygulama başlıyor!

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....

Kuşadası rantı deşifre oldu: 19 Ağustos 2025 Salı gazete manşetleri...Kuşadası rantı deşifre oldu: 19 Ağustos 2025 Salı gazete manşetleri...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kuşadası rantı deşifre oldu: 19 Ağustos 2025 Salı gazete manşetleri...
Kuşadası rantı deşifre oldu: 19 Ağustos 2025 Salı gazete manşetleri...
İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!
İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!
Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!
Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!
Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!
Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!
Hazine ve Maliye bakanlığı önünde Sendika başkanlarından dikkat çeken tepki: Alnını karışlarım!
Hazine ve Maliye bakanlığı önünde Sendika başkanlarından dikkat çeken tepki: Alnını karışlarım!
CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na nisbet: Aydın mitingi için çağrı yaptı!
CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na nisbet: Aydın mitingi için çağrı yaptı!
Son dakika: Deprem Balıkesir'i bir kez daha salladı!
Son dakika: Deprem Balıkesir'i bir kez daha salladı!