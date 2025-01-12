Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! İşte ortaya çıkan blanço...
ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.
Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Los Angeles’ı saran dev yangınların aylar öncesinde sigorta şirketlerinin poliçe yenilemekten kaçındığı ortaya çıktı.
California'daki orman yangınları kaynaklı ekonomik kaybın 57 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyorTrump, Los Angeles'ta devam eden yangınlar sebebiyle Biden yönetimini hedef aldı.
Yangınlarla boğuşulan Los Angeles'ta gece rüzgarın tekrar güçlenmesinden endişe ediliyor.
Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.
Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.