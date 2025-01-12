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Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor!

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Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor!
Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! İşte ortaya çıkan blanço...
Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 1 110

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! İşte ortaya çıkan blanço...

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 2 210

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 3 310

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 4 410

EKONOMİK KAYIP 57 MİLYOR DOLAR

Los Angeles’ı saran dev yangınların aylar öncesinde sigorta şirketlerinin poliçe yenilemekten kaçındığı ortaya çıktı.

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 5 510

California'daki orman yangınları kaynaklı ekonomik kaybın 57 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor
Trump, Los Angeles'ta devam eden yangınlar sebebiyle Biden yönetimini hedef aldı.

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 6 610

Yangınlarla boğuşulan Los Angeles'ta gece rüzgarın tekrar güçlenmesinden endişe ediliyor.

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 7 710

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği kaydedildi.

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 8 810

Açıklamada, Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 9 910

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Los Angeles'a cehennem ateşi düştü: Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! 10 1010

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

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