Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam batısı gece geneli güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinde 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, gece saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi ile gece geneli 6; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
KAYNAK: Meteoroloji