  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu

Yayınlanma:
Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumu tahmin raporunda hafta sonu hava sıcaklıklarının daha da düşeceği kuvvetli yağmur ve kar yağışlarının etkili olacağı yönünde olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. Peki bugün hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? İşte 2 Ocak 2025 hava durumu ve sıcaklıkları.
Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu,gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bululutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir,Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

Kuvvetli geliyor! Meteorolojiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Peş Peşe uyarı! 2 Ocak 2025 hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam batısı gece geneli güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinde 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, gece saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi ile gece geneli 6; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

KAYNAK: Meteoroloji

HABERE YORUM KAT