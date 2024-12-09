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Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu

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Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM peş peşe uyarılarda bulunarak İstanbul dahil 10 il için uyarılarda bulunarak sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörüldüğünü duyurarak sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. İşte 9 Aralık 2024 Pazartesi tüm ülke geneli bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 1 112

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat, Siirt ve Iğdır çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Ege kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 2 212

Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI! İSTANBUL'A DİKKAT

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 3 312

ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR ETKİLİ OLACAK

Sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

10 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı verdi.

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 4 412

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 5 512

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 6 612

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 7 712

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 8 812

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 10 1012

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu 12 1212

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güneyli yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güneyli yönlerden 5 ila 7, kuzeyi akşam saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısı 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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