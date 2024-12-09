Kuvvetli geliyor? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul dahil 10 ile dikkat! 9 Aralık 2024 hava durumu

Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI! İSTANBUL'A DİKKAT

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.