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Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu

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Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke geneli havanın kapalı ve çok bulutlu olacağını açıklayarak Çanakkale, Edirne ve Muğla çevrelerinde yağmurların kuvvetli olacağı yönünde uyarılarda bulundu. İşte 6 Aralık 2024 Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları.
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 3 310

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 7°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerin pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’nin güneyi ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunun açıkları yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

KAYNAK: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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