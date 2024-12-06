Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu