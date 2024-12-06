Kuvvetli geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Aralık Cuma hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’nin güneyi ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Antalya Körfezi akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunun açıkları yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
KAYNAK: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ