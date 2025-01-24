Kuvvetli geliyor! Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli ve Yalova için saat vererek uyardı! 24 Ocak hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu akşam saatlerine kadar 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.