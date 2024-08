Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!

Eski Futbolcu Gökhan Çıra'nın sosyal medyadan kızı ile paylaştığı bir fotoğraf tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yaşanan tartışmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayetiyle ifadeye çağrılan Gökhan Çıra'dan ilk açıklama geldi.

İFADEYE ÇAĞIRILMIŞTI

Kızıyla paylaştığı fotoğrafa ilişkin ifadeye çağrılmıştı Gökhan Çıradan açıklama geldi

Eski Futbolcu Gökhan Çıra'nın sosyal medyadan kızı ile paylaştığı bir fotoğraf tartışma konusu oldu. Tartışılan fotoğrafı da daha önce Çıra ve eşi Selin Ciğerci ile kavgalı olan Manken Deniz Akkaya gündeme getirdi.

ÇOK TARTIŞILMIŞ GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyada yayılan fotoğraf bazı insanlarda rahatsızlık yaratırken bazı insanlar da art niyet olmadığını söyledi. Çokça tartışılan fotoğrafın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Bakanlık, soruşturma başlatılıp çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini istedi.

GÖKHAN ÇIRADAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık soruşturma başlattı. Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" iddiasıyla ifadesinin alınmasına karar verildi.

Çıra, konu ile ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Çıra, sosyal medyada ifade edilen duygu ve düşüncüleri anlamakta zorlandığını, bakış açılarının yanlış olduğunu söyledi. Gökhan Çıra, bir baba olarak çok üzüldüğü belirtip konuyu alakasız yerlere çekildiğini dile getirdi. Çıra, kızının da evlatlık olmadığını vurgulayıp hem yazılı hem videolu mesaj paylaştı. Çıra, "Belki yanlış bir poz evet bende paylaştıktan sonra fark ettim ama hiç bakmadan sadece orada baba ve kızı oyun oynadığı hallerimizi koydum...Konuları alakasız yerlere çekmeyin lütfen diyorum" dedi.

"ARTIK CANIM ACIMAYA, İÇİM PARÇALANMAYA BAŞLADI"

Çıra'nın Instagram'daki yazılı paylaşımı şöyle:

"Biz nasıl bir ülke haline geldik ben kızımla oyun oynarken çekilmiş spontane resimleri paylaştım babası kanı canı olarak belki yanlış bir poz evet bende paylaştıktan sonra fark ettim ama hiç bakmadan sadece orda BABA VE KIZIN oyun oynadığı hallerimizi koydum benim kızıma olan sevgimi kimse sorgulayamaz kaldı ki zaten görüyorsunuz lütfen bir şeyleri yazıp çizerken düşünün 2-3 kişinin uydurmasıyla saçma sapan yerlere çekilen haberler yüzünden 2 gündür bir Babanın ne halde olduğunu düşünün aynen öyleyim beni kızımla alakalı sakın sınamayın insan en son evladıyla sınanır Selenay benim kırmızı çizgim nefesim her şeyim Allah'ım elimden ayağımdan ömrümden alsın kızıma versin Eğer bir yanlışım bir kusurum olduysa ki OLMADI herkesten özür dilerim???? Selenay evlatlık falan değil Selenay'ın babası benim bunu devletimiz DNA testlerini de bizzat yapmış ve kanıtlanmıştır buda böyle bilinsin evlatlık diye de kimse sakın bir daha bir yazı yazıp saçma sapan yerlere çekmesin o benim bu hayatta üstüne titrediğim aldığım nefesim canım damarındaki kan benim kanım! Lütfen rica ediyorum artık saçma sapan yorumları üstümüze gelmeyi hele de kızımla olan resimi paylaşıp ne olursunuz konuları saçma sapan yerlere çekmeyin bakın her yazılan şeyde içim parçalanıyor bunu bilin sizlerde Anne Babasınız babanız veya annenizle nasıl zamanlar geçirdiniz sis biliyorsunuz her çocuğun babasının kucağında annesinin kucağında resimleri vardır. O resimleri paylaşıp ne olursunuz konuları alakasız yerlere çekmeyin lütfen diyorum orda oyun oynayan BABA VE KIZI var ve artık canım acımaya içim parçalanmaya başladı!"