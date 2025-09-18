Daha önce yalanlanmıştı, bu sefer iddialar güçlü! Bir büyükşehir belediyesi daha iki ilçe ile AK Parti'ye mi katılıyor?
CHP'li belediyelerin partide yaşanan huzursuzluk ve baskılar sonucu bir bir istifa ederek AK Parti'ye katılımlar devam ederken, daha önce AK Parti'ye geçeceği iddia edilen ve yalanlanan Bursa büyükşehir belediye başkanı Mustafa Bozbey'in iki büyük ilçe ile ak partiye geçmeye hazırlandığı iddia edildi.