Kış geldi çattı sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor! 14 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA DURUMU
Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.