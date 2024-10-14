Kış geldi çattı sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor! 14 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

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