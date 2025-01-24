Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme! O parayı artık ev sahipleri ödeyecek

ADALETLİ BİR SÜRECİN BAŞLANGICI

Bu yeni düzenleme, aidat ödemelerinde adaleti sağlayarak hem kiracıların yükünü hafifletiyor hem de ev sahiplerine daha fazla sorumluluk yüklüyor. Aidat artışlarının kontrol altına alınması ve hukuki denetim imkanlarının artırılması, sektördeki kronik sorunlara çözüm getiriyor. Yeni yasal düzenleme, hem kiracılar hem de ev sahipleri için daha dengeli bir ilişki ve adaletli bir süreç vaat ediyor.