Kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Narin Güran amcasından sonra annesi de gözaltına alındı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan Narin Güran soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki kayıp kız çocuğunun aynı zamanda muhtar olan amcasının gözaltına alındığı öğrenildi.

KAYIP NARİN GÜRAN OLAYINDA FLAŞ GELİŞME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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AĞABEY SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Raporda, ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Gözaltı süresi uzatılan ağabey daha sonra serbest bırakıldı.

AMCASINDAN SONRA ANNESİ DE GÖZALTINDA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.

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Narin'in amcasından sonra annesi Yüksel Güran da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.