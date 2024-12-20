Katil kocadan kan donduran itiraf, '' Eşimi oğlumun pantolonuyla boğdum''

"OĞLUMUN PANTOLONUYLA BOĞDUM"

Daha sonra eşinin kendisi hakkında uzaklaşma kararı aldırdığını öğrendiğini belirten Eller, "Ortada bir sorun yokken neden uzaklaştırma kararı aldırdığını merak ettim. Sonrasında Selda beni aradı ve 'Gel çabuk eşyalarını al' dedi. Eve geldiğimde 'Geldin mi Allah'ın belası' diyerek karşıladı. 'Eşyalarını al ve defol git' dedi." diyerek olay gününü anlattı.

Kendisine, olay günü sürekli hakaretlerde bulunduğunu ve uygunsuz cümleler kullandığını iddia eden sanık, "Aldatılmama rağmen eşimi ve çocuklarımı sevdiğim için yeniden evlendim. Oğlumun pantolonuyla Selda'nın boğazını sıkmaya başladım. 3-4 saniye sürdü. Sonra yere düştü. Selda yere düştüğünde burnu ve ağzından kan gelmişti. Arkadaşım polis memuru A.K.'yı aradım. 'Abi Selda'nın boğazını sıktım. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Çabuk ambulans gönder ben Barbaros Karakolu'na gidiyorum' dedim. A.K. ile beraber karakola gittik." diye konuştu.