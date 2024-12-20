Katil kocadan kan donduran itiraf, '' Eşimi oğlumun pantolonuyla boğdum''

Güzelyurt Mahallesi'ndeki eve giden Gökhan Eller, çıkan tartışma sonrası iki çocuğunun annesi Selda Eller'i eline geçirdiği bir bez parçasıyla boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu.
Gökhan Eller, emniyetteki işlemlerin ardından 24 Eylül'de tutuklandı.
Gökhan Eller için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi.
Davanın ilk duruşması Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşmaya öldürülen Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz (66), anne Zehra Can Şahin (62), ağabeyi Kemal Durmaz (42) ve ailenin avukatı Ali Arslan katıldı. Sanık Gökhan Eller de duruşma salonunda hazır bulundu.