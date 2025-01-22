Kartalkaya'daki yangında ölenlerle beraber insanlık da öldü: Felaket fırsatçıları ortaya çıktı!

Kartalkaya'daki yangında ölenlerle beraber insanlık da öldü: Bazı şirketlerin cenaze nakli için ailelerden 100 bin lira talep ettiği, yangına müdahale eden AFAD ekiplerinden de konaklama ücreti istendiği iddia edildi. İşte, haberle ilgili detaylar...

1 8 Kartalkaya'daki yangında ölenlerle beraber insanlık da öldü: Bazı şirketlerin cenaze nakli için ailelerden 100 bin lira talep ettiği, yangına müdahale eden AFAD ekiplerinden de konaklama ücreti istendiği iddia edildi. İşte, haberle ilgili detaylar... 2 8 Kartalkaya'daki yangında ölenlerle beraber insanlık da öldü: Bazı şirketlerin cenaze nakli için ailelerden 100 bin lira talep ettiği, yangına müdahale eden AFAD ekiplerinden de konaklama ücreti istendiği iddia edildi. 3 8 Türkiye Bolu Kartalkaya’da dün yaşanan yangın faciasının şokunu yaşıyor. Grand Kartal Otel’de dün sabah 03.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede tüm oteli kaplayan alevler 76 vatandaşımızı hayattan kopardı. 4 8 Kartalkaya’dan gelen hemen her haber yürekleri dağlarken, bir yandan da bölgede ‘utanç verici’ hadiselerin yaşandığı ortaya çıktı. 5 8 En son Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası ortaya çıkan fırsatçılar, Kartalkaya'daki faciayı da boş geçmedi. 6 8 100 BİN TL İSTEDİLER Dışarıdan kente gelen bazı özel cenaze şirketlerinin, cenaze nakli için acılı ailelerden 100 bin lira istediği öğrenildi. 7 8 Habertürk’ün haberine göre; felaket fırsatçılarının insanlık dışı bu davranışları vatandaşların şikâyetiyle ortaya çıktı. Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, cenaze nakil işlemlerinin çevre illerin belediyelerinden gelenler de dahil olmak üzere 14 araçla ve ücretsiz olarak yapıldığı ifade edildi. 8 8 YANGINA MÜDAHALE EDEN AFAD EKİPLERİNDEN KONAKLAMA ÜCRETİ TALEP ETTİLER Bolu'daki otel yangınına müdahale eden ve geceyi bölgede geçirmek zorunda kaldıkları için çevredeki diğer otele giden AFAD görevlilerinden ücret talep edildiği de iddia edildi.



