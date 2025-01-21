Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar

HAYATA ÇARŞAFLA TUTUNMAYA ÇALIŞTILAR!

Yangının çıkış anına dair görüntüler de ortaya çıktı. O görüntülerde panikle camlara çıkan vatandaşların, çarşafları birbirine sararak kurtulmaya çalıştıkları görüldü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.