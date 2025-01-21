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  3. Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar

Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar

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Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar
Gece yarısı yangın çıkarak 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı kartal kayadaki kayak merkezindeki otelde tam bir can pazarı yaşanarak çarşafları birleştirerek canlarını kurtarmaya çalıştılar.
Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar 1 19

Son dakika: Kartalkaya Kayak Merkezi'nde korkunç bir olay yaşandı. Bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Alevler bir anda tüm oteli sardı.

Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar 2 29

Paniğe kapılan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yollandı.

Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar 3 39

OTELDE 234 KİŞİ VARDI

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi.

Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar 4 49

10 ÖLÜ 32 YARALI!

İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar 5 59

HAYATA ÇARŞAFLA TUTUNMAYA ÇALIŞTILAR!

Yangının çıkış anına dair görüntüler de ortaya çıktı. O görüntülerde panikle camlara çıkan vatandaşların, çarşafları birbirine sararak kurtulmaya çalıştıkları görüldü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar 6 69

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Otelin büyük kısmının ahşap olması facianın boyutunu arttırırken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar 7 79

Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor.

Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar 8 89
Kartalkaya da ki otelde can pazarı! Hayata Çarşafla tutunmaya çalıştılar 9 99
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