Kar yağışı, kuvvetli yağmur fırtınaya dikkat! Meteorolojiden o illere yoğun kar yağışı uyarısı! 25 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor..
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, doğusu yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 1,5 m, doğusu 3,0 ila 4,0 m, yer yer 4,5 m; Görüş: Zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 5,0 m; Görüş: Zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.