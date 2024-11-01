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Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları

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Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke geneli açıkladığı hava tahmin raporunda hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde havaların daha da soğuyacağı, yağmur karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Peki bu gün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 1 kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları.
Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın yurdun kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Kar yağışı geliyor buz keseceğiz! 1 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Orta Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi öğle saatlerine kadar 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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