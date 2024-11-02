Kar geliyor, soğuklar iyiden iyiye düşüyor! 2 Kasım Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, gece kuzeydoğudan 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, gece 2,0m Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi gece 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece kuzeyi 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı, doğusu çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar Hatay kıyı kesimleri 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, Hatay kıyı kesimleri yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.