Kar doğuyu esir aldı: Yolcu otobüsleri kontak kapattı, yüzlerce kişi mahsur kaldı!

BİNGÖL
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 5, Genç'te 56, Karlıova'da 3, Solhan'da 13, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı 165 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
MARDİN
Mardin'de kar nedeniyle yaklaşık 100 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.
TOKAT
Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkezde 4, Zile'de 36, Artova'da 26, Erbaa'da 16, Yeşilyurt 15, Sulusaray ve Turhal'da 13'er, Reşadiye'de 8, Başçiftlik ve Pazar'da 3'er, Niksar'da 2, Almus'ta 1 olmak üzere 140 köy yolu ulaşıma kapandı.
AMASYA
Amasya'da yüksek bölgelerinde yağan kar nedeniyle il genelinde 71, Kastamonu'da da 55 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.