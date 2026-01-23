  1. Anasayfa
  Kar doğuyu esir aldı: Yolcu otobüsleri kontak kapattı, yüzlerce kişi mahsur kaldı!

Kar doğuyu esir aldı: Yolcu otobüsleri kontak kapattı, yüzlerce kişi mahsur kaldı!

Kar doğuyu esir aldı: Yolcu otobüsleri kontak kapattı, yüzlerce kişi mahsur kaldı!
Kar doğuyu esir aldı! Yolcu otobüsleri kontak kapattı, yüzlerce kişi mahsur kaldı! Ekiplerin çalışmaları devam ederken, Malatya- Kayseri kara yolunda yolcu otobüslerinin tesislere çekilmesiyle 700 kişi okul yurtlarına yerleştirildi.
Kar doğuyu esir aldı! Yolcu otobüsleri kontak kapattı, yüzlerce kişi mahsur kaldı! Ekiplerin çalışmaları devam ederken, Malatya- Kayseri kara yolunda yolcu otobüslerinin tesislere çekilmesiyle 700 kişi okul yurtlarına yerleştirildi.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, şehirler arası kara yollarında ulaşımı aksatıyor. Birçok ilde köy ve mahallelere yollar kapanırken, illerden ilçelere ve diğer illere ulaşımda da güçlük çekiliyor. İşte kara yollarında son duruma ilişkin bilgiler...

KARS
Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars'ta kar ve tipide köyde mahsur kalan 59 yaşındaki hastaya AFAD ekipleri 8x8 amfibi aracıyla ulaştı.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar zaman zaman yoğun tipiye dönüşüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

MALATYA- KAYSERİ YOLUNDA 700 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Sivas’ta devam eden yoğun kar yağışı ve tipi hayatı felç etti, Gürün ilçesinde mahsur kalan 700 kişi okul yurtlarına yerleştirildi.

Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, tipinin de etkisiyle adeta kar esareti yaşandı. Kapanan yollar nedeniyle Sivas’ın komşu illerle araç ulaşımı kesildi.

Merkezle birçok ilçe arasında da gece boyu araç ulaşımı sağlanamadı. Sivas’ın Gürün ilçesi sınırlarından geçen Malatya - Kayseri karayolu da araç ulaşımına kapandı.

Yol ilçe merkezinde trafiğe kapatıldı, yolcu otobüsleri tesislere çekildi. İlçede mahsur kalan yaklaşık 700 yolcu ise okul yurtlarına yerleştirilerek tesislerde ağırlandı. Mahsur kalan vatandaşlar son yılların en sert kışıyla karşı karşıya olduklarını belirttiler.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam kapatılan Malatya-Kayseri kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te etkili olan kar yağışının arından kapanan otoyollar, ana arterler ve caddeler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekiplerinin kar küreme-tuzlama çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Gaziantep genelinde etkili olan ve gece saatleri boyunca devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ve trafik kazaları nedeniyle özellikle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Adana istikameti, Gaziantep-Şanlıurfa, Gaziantep-Kilis, Gaziantep-Kahramanmaraş ve Gaziantep-Adıyaman karayollarında çok sayıda araç mahsur kaldı. Kapanan otoyollar, ana arterler ve caddeler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekiplerinin kar küreme-tuzlama çalışmalarının ardından temizlenerek trafiğe açıldı.

Gaziantep Valiliği, sabah saatlerinde TAG Otoyolu Şanlıurfa-Gaziantep arası ve Nurdağı otoban bölgesinde yolun açık olduğunu, Gaziantep-Kilis yolunda da ulaşımın sağlandığını bildirdi.

5 İLDE 1119 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KAPALI

Siirt, Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 1119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te kent genelinde dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonucu merkezde 35, ilçelerden Pervari'de 39, Şirvan'da 58, Tillo'da 6, Baykan'da 30, Eruh'ta 59 ve Kurtalan'da 55 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ELAZIĞ

Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 131, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 47, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37 ve Sivrice'de 50 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekiplerin 533 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 5, ilçelerden Beytüşşebap'ta 21, Güçlükonak'ta 4 ve Uludere'de 9 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yol açma çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 5, Genç'te 56, Karlıova'da 3, Solhan'da 13, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 165 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

MARDİN
Mardin'de kar nedeniyle yaklaşık 100 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

TOKAT
Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkezde 4, Zile'de 36, Artova'da 26, Erbaa'da 16, Yeşilyurt 15, Sulusaray ve Turhal'da 13'er, Reşadiye'de 8, Başçiftlik ve Pazar'da 3'er, Niksar'da 2, Almus'ta 1 olmak üzere 140 köy yolu ulaşıma kapandı.

AMASYA
Amasya'da yüksek bölgelerinde yağan kar nedeniyle il genelinde 71, Kastamonu'da da 55 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

