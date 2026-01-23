Kar doğuyu esir aldı: Yolcu otobüsleri kontak kapattı, yüzlerce kişi mahsur kaldı!

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, şehirler arası kara yollarında ulaşımı aksatıyor. Birçok ilde köy ve mahallelere yollar kapanırken, illerden ilçelere ve diğer illere ulaşımda da güçlük çekiliyor. İşte kara yollarında son duruma ilişkin bilgiler...

KARS

Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars'ta kar ve tipide köyde mahsur kalan 59 yaşındaki hastaya AFAD ekipleri 8x8 amfibi aracıyla ulaştı.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar zaman zaman yoğun tipiye dönüşüyor.

