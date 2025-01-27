Kahve tiryakilerinin tadını kaçıracak haber: Küresel piyasada kahve fiyatları zirveye çıktı!

Kahvedeki yükselişlerin nedenlerini anlatan Ergezen, "Yükseliş trendi öncelikle Uzak Doğu'da Vietnamla başladı. Vietnam dünyanın en büyük robusta kahve üreticilerinden bir tanesi. Burada özellikle geçtiğimiz sene hava koşulları nedeniyle rekoltede düşüş vardı. Üreticiler de fiyatların yükseleceği beklentisiyle satışta çekimser kalıyorlardı. Bu da bu dönem içerisinde fiyatları yükselten bir unsur olmuştu." ifadelerini kullandı.