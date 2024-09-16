Kahreden görüntüler! Narinin derede bulunma anı paylaşıldı
Yayınlanma:
16 Eylül 2024 10:37
Türkiye gündeminde tartışılan, günlerce aramaların sonucunda derenin içinde bir taşın altında saklanan cansız bedenine ulaşılan küçük Narinin kahreden dereden taşın altından çıkarılma anının fotoğrafları ortaya çıktı.
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Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması devam ediyor.
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TUTUKLU SAYISI 11 OLDU
Soruşturma kapsamında tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi olan ve daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 15 yaşındaki Ramazan A. yeniden tutuklandı.
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İfadeler doğrultusunda yeniden tutuklanan Ramazan A. ile birlikte tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
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Soruşturma kapsamında mahalleden 2 kişi daha gözaltına alınırken Ramazan A.'nın tutuklama gerekçesi mahkeme tutanaklarına yansıdı.
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NARİN'İN BULUNMA ANI PAYLAŞILDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına eklenen yeni bir fotoğraf, olayın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Küçük Narin’in cansız bedeni, bir çuval içinde dereye gömülmüş ve üzeri büyük taşlarla örtülmüştü.
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A Haber tarafından yayınlanan fotoğrafta, jandarma ekiplerinin cenazenin üzerindeki dev taşları kaldırma anı yer alıyor. Görüntü, olayın acısını ve trajedisini bir kez daha gözler önüne serdi.
KAYNAK: A HABER