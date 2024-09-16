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Kahreden görüntüler! Narinin derede bulunma anı paylaşıldı

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Kahreden görüntüler! Narinin derede bulunma anı paylaşıldı
Türkiye gündeminde tartışılan, günlerce aramaların sonucunda derenin içinde bir taşın altında saklanan cansız bedenine ulaşılan küçük Narinin kahreden dereden taşın altından çıkarılma anının fotoğrafları ortaya çıktı.
Kahreden görüntüler! Narinin derede bulunma anı paylaşıldı 1 17

Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması devam ediyor.

Kahreden görüntüler! Narinin derede bulunma anı paylaşıldı 2 27

TUTUKLU SAYISI 11 OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi olan ve daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 15 yaşındaki Ramazan A. yeniden tutuklandı.

Kahreden görüntüler! Narinin derede bulunma anı paylaşıldı 3 37

İfadeler doğrultusunda yeniden tutuklanan Ramazan A. ile birlikte tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Kahreden görüntüler! Narinin derede bulunma anı paylaşıldı 4 47

Soruşturma kapsamında mahalleden 2 kişi daha gözaltına alınırken Ramazan A.'nın tutuklama gerekçesi mahkeme tutanaklarına yansıdı.

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NARİN'İN BULUNMA ANI PAYLAŞILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına eklenen yeni bir fotoğraf, olayın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahreden görüntüler! Narinin derede bulunma anı paylaşıldı 6 67

Küçük Narin’in cansız bedeni, bir çuval içinde dereye gömülmüş ve üzeri büyük taşlarla örtülmüştü.

Kahreden görüntüler! Narinin derede bulunma anı paylaşıldı 7 77

A Haber tarafından yayınlanan fotoğrafta, jandarma ekiplerinin cenazenin üzerindeki dev taşları kaldırma anı yer alıyor. Görüntü, olayın acısını ve trajedisini bir kez daha gözler önüne serdi.

KAYNAK: A HABER

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