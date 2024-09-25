  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı!

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı!

Yayınlanma:
Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı!
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, hafta sonu Kadıköy'de oynana ve Galatasary'ın 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanan derbi sonrası neden basın toplantısı yapmadığını açıkladı.
Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 1 114

Jose Mourinho ile yeni transfer Sofyan Amrabat, Union SG maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet üzerine basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldığı görülen Fenerbahçe teknik direktörü 70 dakika basın toplantısı için kapıda beklediğini ve sorulardan asla kaçmadığını ifade ederek hakkındaki tüm iddialara yanıt verdi.

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 2 214

İşte basın toplantısında öne çıkanlar;

"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI"

"Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Alper de biliyor. Ligde oynadığımız ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok. Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Basın toplantısı için 70 dakika gittim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler. "

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 3 314

Kapıda bekledim. Anlamadığım bir şey. Şunu anlayabiliyorum; deplasman takımı teknik direktörünün önce basın toplantısı yapmasını anlayabiliyorum ama ikimiz de aynı şehrin takımıyız. Belli limitler olması lazım. 70 dakika bekledim ama basın toplantısına giremedim. Deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim, Göztepe'de, Rize'de ama 70 dakika bekleyemem. Bir şaka da yapmıştım; cumartesi başladık pazar bitti diye.

23.55'te başladık basın toplantısına, gece bitti. Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim."

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 4 414

"MAĞLUBİYET BENİ CEHENNEME GÖNDERMEZ"

"Motivasyon kısmıyla başlayalım. Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybederseniz 2 katı, derbi kaybederseniz 3 katı acı çekersiniz. İstanbul'un en mutlu insanları değiliz. Bir tepki, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ben her zaman, 'Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de cehenneme göndermez' derim. "

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 5 514

"Bu dengeyi yakalamaya çalışırım. Bu mağlubiyetten pozitif etki çıkarmamız lazım. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncuların motiveler. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmalıyız. Bunun da tek yolu maç kazanmak, başka yolu yok. Cumartesi kaybettik, stadyumdan kaçta çıktık biliyorsunuz."

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 6 614

"Basın toplantısına katılmadım, katılsam gece 3'te çıkardım. Ertesi gün maçın analizini yaptık, Saint-Gilloise analizini yaptık. Oyuncularım 3'te geldi, idman yaptık. Dün uzun bir idman yaptık. Moral olarak canımız yandı ama ancak bizim için motivasyon unsuruna dönüşebilir. Taktik anlamda farklı maçlar farklı rakipler.

"Aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın da bunu yapacağım. Basit bir rotasyon olmayacak, aynı zamanda bazı dinamikleri değiştireceğim. Biz gol kaçırdı, hata yaptı diye kimseyi cezalandırmıyoruz. Oynamayan, az oynayan ama iyi çalışanlar karşılığını alacak. Elimizdeki en iyi takımı sahaya süreceğiz."

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 7 714

İRFAN CAN KAHVECİ YANITI

"Aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın yapacağım şey basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri değiştirmeye çalışacağım. Yarın rotasyon yapacağız ama dinledirmek için değil, sadece elimizdeki en iyi takımı sahaya çıkarabilmemiz için. İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de oynaması gerektiğine katılıyorum. Kendisi yarın oynayacak."

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 8 814

"TÜM KULVARLARDA ŞANSIMIZ VAR"

"Yarıştığımız bütün kulvarlarda şansımızın olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar her zaman taraftır. Bizlerin profesyonel olarak taraftara saygı duymamız gerekiyor. Modern dünyada sosyal medya tarafından taraftarın manipüle edildiğini düşünüyorum. Bizler dengeliyiz."

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 9 914

"Dengeyi sağlamamız gerekiyor. Bizler birlikteyiz. Kendi içimizde pozitif eleştirilerimizi yapıyoruz. Garip bir dünyada yaşadığımızı söylemek isterim. Futbol dünyası garip bir dünya. O gün maç başladı, oynandı. Maç saha içerisinde oynanır. Ben maç içinde olan sonucun başkanla, direktörle, ikinci başkanla bir bağlantısını göremiyorum. Eğer ayrıştırarak bakmak istiyorsanız dürüst olmanız gerekiyor. Hoca ve futbolcuları eleştirmeniz gerekiyor."

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 10 1014

"INFLUENCERLAR TARAFTARI MANİPÜLE EDİYOR"

"Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Kadro yenilendi, kendisi takımın başına geldi. Son yenilgiden sonra camiada 'acaba' soruları var. Umutsuzluğu var mı? Taraftara mesajı var mı?"

Jose Mourinho: "Yarıştığımız tüm kulvalarda şansımız var. Taraftarlar, her zaman taraftarlardır. Biz profesyoneller taraftarların fikirlerine, eleştirilerine saygı duymalıyız. Modern dünyada biraz sosyal medya tarafından manipüle ediliyor taraftarlar. Taraftarlar, influencer'ın etkisi altındalar. Sadece modada yoklar, futbolda da varlar. Bir düşünce yaratıyorlar. Başarılı ve büyük kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. "

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 11 1114

"2-3 YEDEK OYUNCU DAHA 11'DE OLACAK"

"Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de farklı 11'lerler oynar mı?

Jose Mourinho: "Hayır. Ben maçı kazanabilmek için en iyi 11'imle oynayacağım. Rakibimizi çok fazla çalıştık. Taktik antrenmanlarda farklı şeyler denedik. Oyuncularım özelliklerine bakacağım. Hangi özellikleri maçı kazandıracak ona bakacağım. İrfan Can Kahveci, rotasyon için oynamayacak. "

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 12 1214

"Kendisi çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde hep katkı veriyor. İdmanlarda çok arzulu. Rakip 3'lü veya 5'li oynuyor, onun özellikleri yarın bizim için önemli. Bana şunu sorarsanız; son maçta kulübede olan 2-3 oyuncu daha 11'de olacak."

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 13 1314

"DERBİYİ BAŞKAN OYNAMADI! SUÇU YOK"

"Derbi mücadelesi sonrası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının bir kısmı Sayın Başkan Ali Koç'un istifa etmesi adına hashtag açtı, henüz çok erken değil mi? Taraftara ne söylemek ister?"

"Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemeye hakkım yok. Milyonlarca taraftarı olan bu kulübün bir profesyoneliyim. Onlara saygı duymam gerekiyor. Onları eleştirebilecek son kişi benim. Söyleyebileceğim tek bir şey var; biz bir maç kaybettik, normal bir maç değil, tepkinin de katlanarak olmasını anlayabiliyorum. "

Jose Mourinho'dan Galatasray derbi maçı açıklaması! Ben kaçmadım, bana saygısızlık yapıldı! 14 1414

"Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkim oluyor. Bir de rakibimiz var. Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesindedir. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti, profesyonel manada bakarsanız profesyonelleri suçlamak gerekir."

HABERE YORUM KAT