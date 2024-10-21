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Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek

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Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek
Bilim insanları, felç hastalığı insanların sağlık açısından en tehlikeli hastalıklardan bir olduğunu ölümlerin yanı sıra felçli uzun sür çok zor bir yaşamla karşı karşıya kalındığından dolayı Bu hastalığı yaşayabilecek kan gruplarına sahip insanları uyararak, felç geçirebilecek olasılığı en yüksek kan gruplarını açıkladı. İşte o kan grupları.
Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 1 127

Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan kimyasal çeşitliliği tanımlar.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 2 227

A ve B olarak bilinen bu gruplar, AB olarak birlikte, A ya da B olarak tek başına ya da hiç bulunmayarak O grubu şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 3 327

2022 yılında yapılan bir çalışmada, genom araştırmacıları A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında belirgin bir ilişki keşfetti.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 4 427

17 BİN KİŞİ İLE YAPILDI

Çalışma, 17 bin felç vakası ve 600 bine yakın felç geçirmemiş kişi kapsamında 48 genetik çalışmanın verilerini analiz etti.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 5 527

Çalışmadaki katılımcıların yaş aralığı ise 18 ile 59 arasındaydı.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 6 627

0 KAN GRUBUNDA DAHA DÜŞÜK

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 7 727

Çalışmanın sonuçlarına göre, A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına sahip kişilere kıyasla yüzde 16 daha yüksek.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 8 827

Öte yandan, O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 9 927

"NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 10 1027

Araştırmanın baş yazarı ve vasküler nörolog Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk sunduğunu henüz bilmiyoruz" diyerek, bu durumun kan pıhtılaşma faktörleri, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki proteinlerle ilgili olabileceğini belirtti.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 11 1127

Çalışmada ayrıca, kan grubu B olan kişilerin, yaşları ne olursa olsun, felç geçirmeyen kontrollere kıyasla felç geçirme olasılıklarının yaklaşık yüzde 11 daha fazla olduğu belirtildi. Araştırmalar, kan grubunu kodlayan genomun, kan akışını kısıtlayan koroner arter kalsifikasyonu ve kalp krizi ile ilişkili olduğunu da gösterdi.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 12 1227

10 YILDA BİR 2 KATINDA ÇIKIYOR

Her yıl ABD'de y​aklaşık 800 bin kişi felç geçiriyor ve bu vakaların çoğu 65 yaş üstünde görülüyor. Felç riski, 55 yaşından sonra her on yılda bir iki katına çıkıyor.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 13 1327

Çalışmanın bulguları, özellikle genç yaşta görülen felçlerin, ileri yaşta meydana gelen felçlerden farklı mekanizmalarla ortaya çıkabileceğini de ortaya koyuyor.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 14 1427

Genç bireylerdeki felç vakalarının, arterlerde yağ birikiminden ziyade pıhtı oluşumu ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 15 1527

Bu çalışma, A kan grubuna sahip kişilerin, özellikle genç yaşlarda, felç riskini göz ardı etmemesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 16 1627

Japon bilim insanları doğuştan zeki olan kişiler üzerinde yaptığı araştırmalarda kan grubunun çok etkili olduğu kanısına varılan bir açıklama yaptı. Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediği iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 17 1727

Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma, kan grubunun kişilik özelliklerimizi belirlediğini ortaya çıkardı. Bu ilginç teori, A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdığını öne sürüyor. Özellikle içlerinden bir tanesi doğuştan zeki! İşte kan gruplarına göre kişilik özellikleri...

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 18 1827

Japon kan grubu teorisi, kan grubunun kişilik özelliklerini belirlediği iddiasına dayanan bir inanç sistemidir. Bu teoriye göre, A, B, AB ve 0 kan gruplarına sahip bireylerin kişilikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 19 1927

A Kan Grubu: Yaratıcı, düşünceli, organize ve hassas olabilirler. Bu gruptakilerin duygusal zeka seviyeleri genellikle yüksektir.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 20 2027

Japonya'da A kan grubuna sahip kişilerin sayısının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu söyleniyor.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 21 2127

B Kan Grubu: Tutkulu, özgür ruhlu, yaratıcı ve esnek olabilirler. Ancak, bencil ve sabırsız olabilecekleri düşünülür.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 22 2227

AB Kan Grubu: Rasyonel, kontrollü, uyumlu ve duyarlı olabilirler. Ancak, kararsız ve eleştirel olabilecekleri düşünülür.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 23 2327

0 Kan Grubu: Güvenilir, güçlü, liderlik özelliklerine sahip ve kararlı olabilirler. Ancak, takıntılı ve rekabetçi olabilecekleri düşünülür.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 24 2427

Kan grubuna göre hastalık riski:

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 25 2527

Kan grubu A olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu biliniyor. Kan grubu B olan kişilerde kalp hastalığı, yumurtalık kanseri riski de yüksektir.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 26 2627

AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksektir ve hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riski daha yüksektir.

Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek 27 2727
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