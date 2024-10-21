Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek
Yayınlanma:
21 Ekim 2024 12:58
Bilim insanları, felç hastalığı insanların sağlık açısından en tehlikeli hastalıklardan bir olduğunu ölümlerin yanı sıra felçli uzun sür çok zor bir yaşamla karşı karşıya kalındığından dolayı Bu hastalığı yaşayabilecek kan gruplarına sahip insanları uyararak, felç geçirebilecek olasılığı en yüksek kan gruplarını açıkladı. İşte o kan grupları.
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Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan kimyasal çeşitliliği tanımlar.
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A ve B olarak bilinen bu gruplar, AB olarak birlikte, A ya da B olarak tek başına ya da hiç bulunmayarak O grubu şeklinde sınıflandırılmaktadır.
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2022 yılında yapılan bir çalışmada, genom araştırmacıları A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında belirgin bir ilişki keşfetti.
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17 BİN KİŞİ İLE YAPILDI
Çalışma, 17 bin felç vakası ve 600 bine yakın felç geçirmemiş kişi kapsamında 48 genetik çalışmanın verilerini analiz etti.
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Çalışmadaki katılımcıların yaş aralığı ise 18 ile 59 arasındaydı.
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0 KAN GRUBUNDA DAHA DÜŞÜK
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Çalışmanın sonuçlarına göre, A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına sahip kişilere kıyasla yüzde 16 daha yüksek.
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Öte yandan, O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.
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Araştırmanın baş yazarı ve vasküler nörolog Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk sunduğunu henüz bilmiyoruz" diyerek, bu durumun kan pıhtılaşma faktörleri, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki proteinlerle ilgili olabileceğini belirtti.
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Çalışmada ayrıca, kan grubu B olan kişilerin, yaşları ne olursa olsun, felç geçirmeyen kontrollere kıyasla felç geçirme olasılıklarının yaklaşık yüzde 11 daha fazla olduğu belirtildi. Araştırmalar, kan grubunu kodlayan genomun, kan akışını kısıtlayan koroner arter kalsifikasyonu ve kalp krizi ile ilişkili olduğunu da gösterdi.
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10 YILDA BİR 2 KATINDA ÇIKIYOR
Her yıl ABD'de yaklaşık 800 bin kişi felç geçiriyor ve bu vakaların çoğu 65 yaş üstünde görülüyor. Felç riski, 55 yaşından sonra her on yılda bir iki katına çıkıyor.
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Çalışmanın bulguları, özellikle genç yaşta görülen felçlerin, ileri yaşta meydana gelen felçlerden farklı mekanizmalarla ortaya çıkabileceğini de ortaya koyuyor.
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Genç bireylerdeki felç vakalarının, arterlerde yağ birikiminden ziyade pıhtı oluşumu ile ilgili olduğu düşünülüyor.
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Bu çalışma, A kan grubuna sahip kişilerin, özellikle genç yaşlarda, felç riskini göz ardı etmemesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor.
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Japon bilim insanları doğuştan zeki olan kişiler üzerinde yaptığı araştırmalarda kan grubunun çok etkili olduğu kanısına varılan bir açıklama yaptı. Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediği iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...
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Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma, kan grubunun kişilik özelliklerimizi belirlediğini ortaya çıkardı. Bu ilginç teori, A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdığını öne sürüyor. Özellikle içlerinden bir tanesi doğuştan zeki! İşte kan gruplarına göre kişilik özellikleri...
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Japon kan grubu teorisi, kan grubunun kişilik özelliklerini belirlediği iddiasına dayanan bir inanç sistemidir. Bu teoriye göre, A, B, AB ve 0 kan gruplarına sahip bireylerin kişilikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.
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A Kan Grubu: Yaratıcı, düşünceli, organize ve hassas olabilirler. Bu gruptakilerin duygusal zeka seviyeleri genellikle yüksektir.
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Japonya'da A kan grubuna sahip kişilerin sayısının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu söyleniyor.
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B Kan Grubu: Tutkulu, özgür ruhlu, yaratıcı ve esnek olabilirler. Ancak, bencil ve sabırsız olabilecekleri düşünülür.
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AB Kan Grubu: Rasyonel, kontrollü, uyumlu ve duyarlı olabilirler. Ancak, kararsız ve eleştirel olabilecekleri düşünülür.
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0 Kan Grubu: Güvenilir, güçlü, liderlik özelliklerine sahip ve kararlı olabilirler. Ancak, takıntılı ve rekabetçi olabilecekleri düşünülür.
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Kan grubuna göre hastalık riski:
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Kan grubu A olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu biliniyor. Kan grubu B olan kişilerde kalp hastalığı, yumurtalık kanseri riski de yüksektir.
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AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksektir ve hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riski daha yüksektir.
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