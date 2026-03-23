İzzet Yıldızhan'ın başı dertte mi, neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada şarkıcı İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada şarkıcı İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı. Peki sık sık özel hayatıyla gündem olan İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası...

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Olaya ilişkin türkücü İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI; CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.K.(28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.(50)'yi gözaltına aldı. Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ARACA ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine farklı iki aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtıkları belirlendi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Olaya ilişkin süren çalışmalarda gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Polis ekipleri, türkücü İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nu gözaltına aldı. Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlunun kirvesi olan ünlü türkücünün 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

