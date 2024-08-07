İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine hakkında hakaret soruşturulması açıldı

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İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı

Edinilen bilgiye göre, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine "iftira attığı ve suç uydurduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İZZET ULVİ YÖNTER VE SEMİH YALÇIN'DAN AYŞE ATEŞE SUÇ DUYURU

Suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.

Ayşe Ateş'in ifadeye çağrılmadığı, şikayet dilekçesinin inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN

MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın suç duyurusu dilekçesinde, Ayşe Ateş'in duruşmada, Yönter ve Yalçın hakkında gerçeği yansıtmayan isnatlarda bulunduğu, bu ifadeleri kullandığına yönelik basında birçok haber içeriğinin yer aldığı aktarıldı.

Ateş'in beyanlarının, "iftira" ve "suç uydurma" suçu kapsamında olduğu belirtilen dilekçede, "Tüm basın tarafından duyulmuş ve güncel olarak da birçok haber sitesinde bu iddialara yer verilmiştir. Şüpheli tarafından isnat edilen iddiaların herhangi bir somut delili olmamakla birlikte gerçeklikten uzak iftira niteliğindedir." denildi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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