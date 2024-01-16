HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti'den CHP'ye çok ağır sözler: ''Sırtını PKK'ya yaslayanlarla, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerle aynı saftasınız''
İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan seçim iş birliği krizi mecliste ortak terör bildirisi üzerinden Özgür Özel'in İYİ Partiyi hedef alması üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada isim vermeden CHP'ye çok ağır sözlerle yüklenerek "Sırtını PKK'ya yaslayanlarla, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerle aynı safta olmayız" diyerek çok sert bir cevap verdi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Yeni zamlar ile kök maaşları ve SSK, Bağ- kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 4A, 4B, 4C kuruşu kuruşuna emekli kök maaş tabloları...
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı! En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı 10 bin TL, ek zam oranı yüzde 5 oldu
Yorumlananlar
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi