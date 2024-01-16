İYİ Parti'den CHP'ye çok ağır sözler: ''Sırtını PKK'ya yaslayanlarla, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerle aynı saftasınız''

İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan seçim iş birliği krizi mecliste ortak terör bildirisi üzerinden Özgür Özel'in İYİ Partiyi hedef alması üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada isim vermeden CHP'ye çok ağır sözlerle yüklenerek "Sırtını PKK'ya yaslayanlarla, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerle aynı safta olmayız" diyerek çok sert bir cevap verdi.

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İYİ Parti'den CHP'ye çok ağır sözler: ''Sırtını PKK'ya yaslayanlarla, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerle aynı saftasınız'' 1

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkanlığını devraldığı kurultayda terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam yollamıştı. Özel bu süreçte hızını alamamış şehit cenazesinden çıkar çıkmaz, HDP ile ittifak görüşmelerinde bulunmuştu. Özel, İYİ Parti tarafından PKK terörünü kınayan ortak bildiriye de imza atmamıştı.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki terör oturumunda dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti.

DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZEL'E PKK TEPKİSİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada isim vermeden CHP Genel Başkanı Özel'i hedef aldı.

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