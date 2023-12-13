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İYİ Parti'de İstanbul depremi! İBB meclis üyeleri Meral Akşener'e rest çekti
İYİ Parti'nin CHP'nin iş birliğini kabul etmeyerek 81 ilde kendi adayları ile seçime girme kararı parti içinde huzursuzluk yaratarak gelen istifaların ardından, İBB meclis üyeleri de partilerinin kararını tanımadıklarını beyan eden açıklamalardan sonra disipline sevk edildikleri açıklandı.
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