İYİ Parti'de İstanbul depremi! İBB meclis üyeleri Meral Akşener'e rest çekti

İYİ Parti’de seçim öncesi sular durulmuyor. Peş peşe yaşanan istifalara dün bir yenisi daha eklenmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talebi üzerine görevi bıraktığını açıklamıştı. Özkan istifasını ise manidar bir paylaşımla “Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim’” diyerek duyurmuştu.