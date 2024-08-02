İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 'bu bir dayatmadır' diyerek İsmail Haniye için ilan edilen milli yasa karşı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin İran'da suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye için ilan edilen bir günlük milli yasa “kişisel yetkileriyle” milli yas ilan edilmesini dayatma olarak değerlendirdi ve kabul edilemeyeceğini açıkladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 'bu bir dayatmadır' diyerek İsmail Haniye için ilan edilen milli yasa karşı çıktı

İran’ın başkenti Tahran’da siyonist tezgah sonucu şehit düşen Türk ve Türkiye dostu İsmail Haniye için milli yas kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadeti üzerine bir günlük milli yas ilan edildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu alınan milli yas kararına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Dervişoğlu, devletin teamüllerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı’nın “kişisel yetkileriyle” milli yas ilan edilmesini dayatma olarak değerlendirdi ve kabul edilemeyeceğini savundu.

Dervişoğlu, önemli kavramların devlet tarafından sulandırılmasını şiddetle reddettiğini ifade etti.

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU, YAPTIĞI PAYLAŞIMDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

“Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanı'nın keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum.”

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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