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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul valiliği Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu

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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul valiliği Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu
İstanbul valiliği bu gün 9 ilçede okulların tatil edildiği açıklamasının ardından 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul valiliği Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu 1 15

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

9 ilçede okulların tatil edilmesi sonrası İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, il genelinde okulların tatil edilmeyeceğini ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir."

"Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir."

"Bu kapsamda Başakşehir, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve ⁠Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul valiliği Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu 2 25

İSTANBUL'DA OKULLAR 12 ŞUBAT'TA TATİL Mİ?

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (12 Şubat) tarihinde de okullar tatil edilmesi bekleniyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul valiliği Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu 3 35

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul valiliği Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu 4 45
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul valiliği Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu 5 55
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