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İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu!

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İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu!
İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 1 112

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 2 212

Kent için yapılan uyarıların ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 3 312

Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 4 412

Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda kaldı. Cadde trafiğe kapanırken, bölgede belediye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 5 512

Kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 6 612

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kaydı.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 7 712

Bölgede hasarlı zincirleme kazalar meydana gelirken, polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolu ulaşıma kapattı.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 8 812

Motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişi yokuşu çıkamadığı için motosikletini iterek götürdü.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 9 912

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana geldi.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 10 1012

Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 11 1112


Bahçeşehir'de yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak giden aracın, park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

İstanbul'da kar fena bastırdı: Otomobiller yollarda kaldı, trafik felç oldu! 12 1212
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