İstanbul Fatih'te 2 bina feci şekilde çöktü! Resmen can pazarı, siyasilerden mesaj: Dualarımız sizinle!

Son dakika... İstanbul Fatih'te 2 bina feci şekilde çöktü: İstanbul Fatih'te bitişik iki binanın çökmesinin ardından 11 kişi enkaz altında kaldı.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre; çökme, doğalgaz kaynaklı patlama sonucu meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama nedeniyle çöktü.

Enkazda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bitişik iki bina çöktü. Binaların çökmesinin ilk belirlemelere göre; doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından gerçekleştiği öğrenildi.

Ekiplerin saniyelerle yarıştığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 9 kişi sağ kurtarıldı.

İSTANBUL VALİSİ: 2 KİŞİ DAHA ENKAZDA

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde enkaz altında kalan 9'uncu kişinin de çıkartılmasının ardından açıklama yaptı. Gül açıklamasında, göçük altında 2 kişinin daha olduğunu aktararak; ekiplerin çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

VALİ GÜL: 7 KİŞİ HASTANEDE

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde açıklama yaptı.

Vali Gül açıklamasında, "Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Yana yana 2 evde göçük meydana geldi. 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı. 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Arkadaşlarımız enkaz başında çalışıyorlar. Bizim birinci önceliğimiz hemşehirlerimizi göçükten çıkarmak, tedavilerini yapmamız. Yaralıların hayati tehlikesi yok" dedi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Binanın 12:00'de çökmesinin ardından oluşan gürültüyle mahalleli olay yerine geldi.

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

İhbar üzerine enkaza çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altında kalan 9 kişi, ekiplerin çalışmasının ardından sağ olarak göçükten çıkartıldı.

7 KİŞİ KURTARILDI, DOĞALGAZ KAYNAKLI

İstanbul Valiliği, Ayvansaray'da çöken bitişik iki binaya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, Fatih'te iki binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldığı düşünülen 9 kişiden 7'sinin çıkarılarak hastanelere sevk edildiğini, 2'si için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldığını kaydetti.

İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığını, 2 kişi ile ilgili ise çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

AK PARTİ'DEN MESAJ: DUALARIMIZ VATANDAŞLARIMIZLA...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'un Fatih ilçesinde çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimiz ve dualarımız İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

