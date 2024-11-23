İstanbul dahil 44 il için peş peşe uyarılar! 14 derece birden düşecek, buz kesecek, lapa lapa kar yağacak!

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz ve Ege'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, batısı yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 5,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra batısı, gece geneli 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
KAYNAK: METEOROLOJİ