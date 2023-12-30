İslam karşıtı Hollandalı liderin Süper Kupa yorumuna beğeni yağdı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali, oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle Suudi Arabistan'da oynanmadı. Hollanda'nın ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Süper Kupa'nın iptal olmasına dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali öncesi bir kriz yaşandı. Oyuncular, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıktıklarında otellerinden ayrılmadı. Maç iptal edildikten sonra her iki takım da Türkiye'ye dönmek için karar verdi.

Hollanda'nın ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Süper Kupa'nın iptal olmasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" dedi.