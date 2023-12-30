İslam karşıtı Hollandalı liderin Süper Kupa yorumuna beğeni yağdı

Süper Kupa yorumu gündem oldu. Hollanda'nın ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın paylaşımına beğeni yağdı.

YAYINLAMA
Google News
İslam karşıtı Hollandalı liderin Süper Kupa yorumuna beğeni yağdı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali, oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle Suudi Arabistan'da oynanmadı. Hollanda'nın ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Süper Kupa'nın iptal olmasına dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" dedi.

islam-karsiti-hollandali-liderin-super-kupa-yorumuna-begeni-yagdi.jpg

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali öncesi bir kriz yaşandı. Oyuncular, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıktıklarında otellerinden ayrılmadı. Maç iptal edildikten sonra her iki takım da Türkiye'ye dönmek için karar verdi.

Hollanda'nın ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Süper Kupa'nın iptal olmasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" dedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür hoca çok kritik açıklama yaptı
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür hoca çok kritik açıklama yaptı
Süper Kupa neden iptal oldu! İşte o 4 madde
Süper Kupa neden iptal oldu! İşte o 4 madde
Süper Kupa paylaşımı yapan yandı: Adli soruşturma başlatıldı
Süper Kupa paylaşımı yapan yandı: Adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Süper Kupa açıklaması! Provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Süper Kupa açıklaması! Provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı!
Son Haberler
Uzman isim uyardı! 2024 yılında vatandaşı enflasyondan sadece o ürün koruyacak…
Uzman isim uyardı! 2024 yılında vatandaşı enflasyondan sadece o ürün koruyacak…
İslam karşıtı Hollandalı liderin Süper Kupa yorumuna beğeni yağdı
İslam karşıtı Hollandalı liderin Süper Kupa yorumuna beğeni yağdı
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında da geniş yer buldu!
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında da geniş yer buldu!
Gazze’de yaşam savaşı! Hayatta kalanlar açlıktan ölmemek için direniyor!
Gazze’de yaşam savaşı! Hayatta kalanlar açlıktan ölmemek için direniyor!
Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!
Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!
Acun Ilıcalı'dan Cüneyt Özdemir'e samimi itiraflar! Çıkarsız sempatim var dedi! Oy verdiği partiyi açıkladı
Acun Ilıcalı'dan Cüneyt Özdemir'e samimi itiraflar! Çıkarsız sempatim var dedi! Oy verdiği partiyi açıkladı
Çok Okunanlar
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert çıkış: Bıktık ya varsa bir psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert çıkış: Bıktık ya varsa bir psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey
Suudilerden oynanmayan maç için ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar
Suudilerden oynanmayan maç için ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar
Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!
Atatürk paylaşımı yapan güzel oyuncu Hande Erçel'e Suudili markadan şok! Sözleşmesini fesh ettiler!
Esenyurt'ta yeni olay: Evimi dikizliyor dediği komşusuna kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kamerada
Esenyurt'ta yeni olay: Evimi dikizliyor dediği komşusuna kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kamerada
BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!
BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan tarihi çağrı: Zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstereceğiz
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan tarihi çağrı: Zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstereceğiz
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu