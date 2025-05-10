İŞKUR en çok ihtiyaç olan mesleklerin listesini paylaştı: İşte o liste...

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre işsizlik rakamları tek haneli seyretmeye başladı. Üretimden ihracata kadar pek çok hedefi olan firmaların işçi talebi artarken hangi sektörde en fazla açığın olduğu ise merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu nisan ayına ilişkin önemli bir veri duyurdu.