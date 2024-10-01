İran'dan resmi açıklama geldi! Pezeşkiyan suskunluğunu bozdu! 'Bu yalnızca gücümüzün bir kısmı'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.

İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."

بر اساس حقوق مشروع و با هدف صلح و امنیت برای ایران و منطقه، پاسخ قاطع به تجاوزات رژیم صهیونیستی داده شد. این اقدام در دفاع از منافع و اتباع ایرانی بود. نتانیاهو بداند، ایران جنگ‌طلب نیست اما در برابر هر تهدیدی قاطعانه می‌ایستد. این تنها گوشه‌ای از توان ماست. با ایران وارد درگیری… — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) October 1, 2024

"ASKERİ HEDEFLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU VURULDU"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, “Operasyonun ilk aşamasında yaklaşık 200 füze ateşlendi. Mevcut bilgiler askeri hedeflerin büyük bir çoğunluğunun vurulduğu yönünde” dedi.

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"İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI ÖNCESİNDE ABD'YE BİLGİ VERMEDİK"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e saldırı öncesinde ABD'ye hiçbir bilgi verilmediği belirtilerek, "Ancak sonrasında ciddi bir uyarı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Basında yer alan bazı haberlerde, İran'ın İsrail'e füze saldırısı öncesinde ABD ve Rusya'ya bilgi verdiği öne sürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısı yapılmıştı.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Ayrıca İran Sivil Havacılık Örgütü, tüm uçuşların yarın yerel saatle 10.00'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

20 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını artırması ve hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren 20 uçak geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının kapanması ve hava sahalarının kapatılmasından dolayı yerli ve yabancı birçok havayolu şirketinin Ortadoğu uçuşlarında aksaklıklar yaşanıyor. Yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle havada tur atmak zorunda kalan ve yakıt kritiğine giren uçaklar, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Antalya ve Ankara'ya yönlendiriliyor. Ortadoğu uçuşu gerçekleştirmesi planlanan 20 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.