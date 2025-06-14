İran İsrail savaşında bundan sonra ne olacak? En kötü 5 senaryo

1. SENARYO: İsrail'in ABD'yi savaşın içine çekmesi

ABD her ne kadar İsrail’in saldırılarında dahlinin olmadığını savunsa da İran ABD güçlerinin İsrail’in saldırılarına onay verdiğini ya da en azından zımnen bu saldırılara destek olduğunu düşünüyor.

İran’ın Ortadoğu’daki ABD hedeflerine saldırabileceği öngörüsünde bulunan BBC, bu olası hedeflerin arasında Irak’taki özel kuvvetler kamplarının, Körfez’deki askeri üslerin ve bölgedeki diplomatik misyonların olduğunu aktardı. Son yıllarda bölgedeki İran destekli Hizbullah ve Hamas’ın güç kaybetmiş olabileceğine işaret edilen haberde, Irak’taki İran destekli grupların ise halen silahlı ve zarar görmemiş vaziyette olduğu savunuldu.

ABD de esasında bu tür saldırılardan endişe ederek bölgedeki bazı personelini çekmişti. Öte yandan, İran’ın saldırılarında ABD vatandaşlarının da ölmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump kendisini "eyleme geçmek zorunda olduğu" bir durumda bulabilir. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sık sık “ABD’yi İran’ı yenilgiye uğratmaya yardımcı olmaya çekmek istemekle” suçlanıyor.