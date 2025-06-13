İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İsrail bu saldırıyla sonunu hızlandırdı

"SİYONİST REJİM BU SALDIRIYLA SONUNU HAZIRLADI"

Hamaney, "Allah'ın izniyle, İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü silahlı kuvvetleri bu saldırının cevabını mutlaka verecek ve onları rahat bırakmayacaktır. Bu saldırıda bazı komutanlarımız ve bilim insanlarımız şehit oldu. Ancak onların yerini alacak olanlar, görevlerini hiç vakit kaybetmeden sürdürecektir. Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırlamış oldu ve bu kaçınılmaz son, eninde sonunda onu bulacaktır" açıklamasında bulundu.