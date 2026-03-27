Meteoroloji son tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına; Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren yer yer 8; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, güneyi 4 ila 6, kuzeyi öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga:1,5 ila 2,5 yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.