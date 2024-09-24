iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı

Yeni iPhone modellerinin dağıtımı Apple tarafından başladı. Sabah saatlerinde telefonlarını teslim almak isteyen müşteriler uzun kuyruklar oluşturdu.
Yeni iPhone 16 modellerinin ucuza satıldığı ortaya çıktı.Son modelin çeşitli özelliklerine göre fiyatı 65 bin TL'den 120 bin TL'ye kadar değişiyor.
Uzayan kuyruklara telefoncuların da dahil olduğu ortaya çıktı. Bazı telefoncuların akrabalarını ve arkadaşlarını sıraya sokup telefon aldırdıkları da bildirildi. Telefoncunun yakınları tarafından 50'den fazla Pro Max aldığı söylendi.
Türkiye gazetesi, İstanbul Eyüp'ten bir esnafın, "Ürün 13 Eylül'de ön siparişe açıldı, oradan da sipariş verdik" dedi. Ayrıca mağazada bekledik. Fiyat farkı normaldir. Daha sonra, "Bizler de durumu lehimize çevirdik ve emek harcadık" dedi.