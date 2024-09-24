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iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı

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iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı
Teknoloji devi Apple, piyasaya sürülen en son amiral gemisi iPhone 16'yı Türkiye pazarında satışa sundu. iPhone 16'lar kısa sürede tükenirken, yeni modeller ucuza satılıyor.
iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı 1 14

Yeni iPhone modellerinin dağıtımı Apple tarafından başladı. Sabah saatlerinde telefonlarını teslim almak isteyen müşteriler uzun kuyruklar oluşturdu.

iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı 2 24

Yeni iPhone 16 modellerinin ucuza satıldığı ortaya çıktı.

Son modelin çeşitli özelliklerine göre fiyatı 65 bin TL'den 120 bin TL'ye kadar değişiyor.

iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı 3 34

Uzayan kuyruklara telefoncuların da dahil olduğu ortaya çıktı. Bazı telefoncuların akrabalarını ve arkadaşlarını sıraya sokup telefon aldırdıkları da bildirildi. Telefoncunun yakınları tarafından 50'den fazla Pro Max aldığı söylendi.

iPhone 16 karaborsaya düştü! Fırsatçılar açıklama yaptı 4 44

Türkiye gazetesi, İstanbul Eyüp'ten bir esnafın, "Ürün 13 Eylül'de ön siparişe açıldı, oradan da sipariş verdik" dedi. Ayrıca mağazada bekledik. Fiyat farkı normaldir. Daha sonra, "Bizler de durumu lehimize çevirdik ve emek harcadık" dedi.

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