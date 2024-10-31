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İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı

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İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
ŞOK zincir marketleri indirim furyasıyla 30 Ekim 5 kasım arasında bir çok ürünü kapsayan indirimli ürün kataloğunu yayınladı.
İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı 1 18

ŞOK market 30 Ekim - 5 Kasım tarihleri arası bir çok ürünü kapsan indirimli ürünlerin tam listesi.

İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı 2 28

ŞOK 30 EKİM - 5 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir - 119 TL
Mis Labne - 56,90 TL
Ülker Sürmix Ekmek Üstü Peynirli Ballı Sürme - 29,50 TL
Superfresh Pizza King 4'lü - 149 TL
Piyale Makarna Sosu Pesto - 69,90 TL
Raffaello 4'lü - 23,25 TL
Bala Hatun Tarhana - 34,90 TL
Cappy Pulpy Portakal - 34,50 TL
Ülker Pötibör Bisküvi - 59 TL
Ülker Dore 3'lü - 39,90 TL

İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı 3 38

Polisan Quartz Tavan Boyası - 349 TL
Polisan Quartz İç Cephe Boyası Kumsal Beji / Marjinal Gri - 279 TL
İç Cephe Rulosu - 49,95 TL
Fırça No:2 - 19,95 TL
4+1 Merdiven - 699 TL
3 Kişilik Çadır - 599 TL
Büyük Izgara Teli - 59,95 TL
Torch Çakmak - 79,95 TL
Boss Tape Yama Bandı - 69,95 TL
Star Wars Darth Vader/The Child /Mandalorian Figür - 299 TL

İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı 4 48

Arzum AR3144 Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.799 TL
Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL
Vip Ahmet Çok Amaçlı Mikser Seti - 299 TL
Mutfak Önlüğü & Eldiven Set - 109 TL
Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı - 299 TL
Ayaklı Sunumluk - 79,95 TL
Küçük Tabaklık Gümüş - 149 TL
Retro Mutfak Sepeti - 169 TL
2’li Hasır Amerikan Servis - 149 TL
Paşa Kılıcı - 119 TL

İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı 5 58

Mon Amour Extra Shine Lip Gloss - 69,50 TL
Mon Amour Superstay Full Lash Volüme Maskara - 89,90 TL
Baby Turco Doğadan Bebek Bezi 2'li Fırsat Paketi - 238 TL
Sonbahar Renkleri 2’li Toka Çeşitleri - 59,90 TL
Lady Club Vücut Spreyi - 64 TL
Glade Aerosol Oda Kokusu - 89,90 TL
Porçöz Pas ve Kireç Çözücü - 41,50 TL
Finish Tuz - 73,50 TL
Domestos Çamaşır Suyu Kötü Koku Avcısı - 69 TL

İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı 6 68

Weltwood İtalyan Bohem Kare Masa 4 Kişilik - 2.999 TL
Weltwood İtalyan Bohem Orta Sehpa Damla - 1.999 TL
Weltwood Fransız Bohem Yuvarlak Masa 4 Kişilik - 2.999 TL
Weltwood İtalyan Bohem Tv Ünitesi - 3.999 TL
Weltwood Fransız Bohem Tv Ünitesi - 3.499 TL
Weltwood Fransız Bohem Puflu Orta Sehpa Zigonlu - 2.999 TL
Weltwood İtalyan Bohem Sandalye Minderli - 1.699 TL
Weltwood Fransız Bohem Oval Masa 6 Kişilik - 5.499 TL

İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı 7 78

Simfer SK 4604 20 L Mikrodalga Fırın Siyah - 2.299 TL
Awox B234300 Full HD 43" 109 Ekran Smart Led TV - 7.799 TL
Kochler 6 L Airfryer Sıcak Hava Fritözü - 2.099 TL
Simfer Hp 1500 Beyaz Tekli Elektrikli Ocak - 1.079 TL
Altus AL 445 NX 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi - 11.899 TL
Altus AL6103L 6 Kg Çamaşır Makinesi - 9.299 TL
Hoover NDPH11A2TCBEXS-17 11 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 15.599 TL

İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı 8 88
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