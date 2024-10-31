İndirim furyası! O tarihe kadar kapış kapış gidecek ŞOK 30 Ekim - 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı

ŞOK market 30 Ekim - 5 Kasım tarihleri arası bir çok ürünü kapsan indirimli ürünlerin tam listesi.
Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir - 119 TLMis Labne - 56,90 TLÜlker Sürmix Ekmek Üstü Peynirli Ballı Sürme - 29,50 TLSuperfresh Pizza King 4'lü - 149 TLPiyale Makarna Sosu Pesto - 69,90 TLRaffaello 4'lü - 23,25 TLBala Hatun Tarhana - 34,90 TLCappy Pulpy Portakal - 34,50 TLÜlker Pötibör Bisküvi - 59 TLÜlker Dore 3'lü - 39,90 TL
Polisan Quartz Tavan Boyası - 349 TLPolisan Quartz İç Cephe Boyası Kumsal Beji / Marjinal Gri - 279 TLİç Cephe Rulosu - 49,95 TLFırça No:2 - 19,95 TL4+1 Merdiven - 699 TL3 Kişilik Çadır - 599 TLBüyük Izgara Teli - 59,95 TLTorch Çakmak - 79,95 TLBoss Tape Yama Bandı - 69,95 TLStar Wars Darth Vader/The Child /Mandalorian Figür - 299 TL
Arzum AR3144 Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.799 TLArzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge - 2.999 TLVip Ahmet Çok Amaçlı Mikser Seti - 299 TLMutfak Önlüğü & Eldiven Set - 109 TLVip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı - 299 TLAyaklı Sunumluk - 79,95 TLKüçük Tabaklık Gümüş - 149 TLRetro Mutfak Sepeti - 169 TL2’li Hasır Amerikan Servis - 149 TLPaşa Kılıcı - 119 TL
Mon Amour Extra Shine Lip Gloss - 69,50 TLMon Amour Superstay Full Lash Volüme Maskara - 89,90 TLBaby Turco Doğadan Bebek Bezi 2'li Fırsat Paketi - 238 TLSonbahar Renkleri 2’li Toka Çeşitleri - 59,90 TLLady Club Vücut Spreyi - 64 TLGlade Aerosol Oda Kokusu - 89,90 TLPorçöz Pas ve Kireç Çözücü - 41,50 TLFinish Tuz - 73,50 TLDomestos Çamaşır Suyu Kötü Koku Avcısı - 69 TL
Weltwood İtalyan Bohem Kare Masa 4 Kişilik - 2.999 TLWeltwood İtalyan Bohem Orta Sehpa Damla - 1.999 TLWeltwood Fransız Bohem Yuvarlak Masa 4 Kişilik - 2.999 TLWeltwood İtalyan Bohem Tv Ünitesi - 3.999 TLWeltwood Fransız Bohem Tv Ünitesi - 3.499 TLWeltwood Fransız Bohem Puflu Orta Sehpa Zigonlu - 2.999 TLWeltwood İtalyan Bohem Sandalye Minderli - 1.699 TLWeltwood Fransız Bohem Oval Masa 6 Kişilik - 5.499 TL
Simfer SK 4604 20 L Mikrodalga Fırın Siyah - 2.299 TLAwox B234300 Full HD 43" 109 Ekran Smart Led TV - 7.799 TLKochler 6 L Airfryer Sıcak Hava Fritözü - 2.099 TLSimfer Hp 1500 Beyaz Tekli Elektrikli Ocak - 1.079 TLAltus AL 445 NX 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi - 11.899 TLAltus AL6103L 6 Kg Çamaşır Makinesi - 9.299 TLHoover NDPH11A2TCBEXS-17 11 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 15.599 TL