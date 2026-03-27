İncirlik'te neler oluyor? Siren sesleri üzerine MSB’den açıklama geldi!

MSB kaynakları, İncirlik Üssü’nde sirenlerin çaldığına yönelik paylaşımlara ilişkin herhangi bir saldırı ya da olumsuz durum bulunmadığını, olayın yanlış alarm olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada Adana'da konuşlu İncirlik Üssü'nde "sirenlerin çaldığı" paylaşımlarına ilişkin, yanlış alarm olduğu açıklandı.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur.

Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

İncirlik'te 20 Mart'ta da siren sesleri çalmış, bakanlıktan benzer açıklama yapılmıştı.

3 FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28. gününde devam ederken, bugüne kadar Türkiye hava sahasına yönelik 3 balistik füze tespit edilmişti. Bu füzelerin tamamı etkisiz hale getirilmişti.

