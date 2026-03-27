  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İncirlik'te neler oluyor? Siren sesleri üzerine MSB’den açıklama geldi!

MSB kaynakları, İncirlik Üssü’nde sirenlerin çaldığına yönelik paylaşımlara ilişkin herhangi bir saldırı ya da olumsuz durum bulunmadığını, olayın yanlış alarm olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Yayınlanma:

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada Adana'da konuşlu İncirlik Üssü'nde "sirenlerin çaldığı" paylaşımlarına ilişkin, yanlış alarm olduğu açıklandı.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur.

Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

İncirlik'te 20 Mart'ta da siren sesleri çalmış, bakanlıktan benzer açıklama yapılmıştı.

3 FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28. gününde devam ederken, bugüne kadar Türkiye hava sahasına yönelik 3 balistik füze tespit edilmişti. Bu füzelerin tamamı etkisiz hale getirilmişti.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: O parti, 2 puanı kaparak zirveye çıktı!Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: O parti, 2 puanı kaparak zirveye çıktı!

TSK’dan ihraç edilmişti: Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında beklenen karar çıktı!TSK’dan ihraç edilmişti: Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında beklenen karar çıktı!

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti: Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcuya vereceği maaşı açıkladı!Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti: Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcuya vereceği maaşı açıkladı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
TSK’dan ihraç edilmişti: Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında beklenen karar çıktı!
TSK’dan ihraç edilmişti: Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında beklenen karar çıktı!
Uşak Belediye Başkanına otel odasında şok gözaltı: Rüşvet suçundan aranan Özkan Yalım, 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalandı!
Uşak Belediye Başkanına otel odasında şok gözaltı: Rüşvet suçundan aranan Özkan Yalım, 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalandı!
Sürücüler aman dikkat! Trafik cezaları yenilendi: Kemerini takmayanın, telefonla konuşanın ehliyeti elden gidecek!
Sürücüler aman dikkat! Trafik cezaları yenilendi: Kemerini takmayanın, telefonla konuşanın ehliyeti elden gidecek!
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan dahil 11 gözaltına alındı!
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan dahil 11 gözaltına alındı!
İran, ABD-İsrail savaşında son dakika gelişmesi: Netenyahu İranlı komutan Tengsiri'yi etkisiz hale getirdiğini duyurdu!
İran, ABD-İsrail savaşında son dakika gelişmesi: Netenyahu İranlı komutan Tengsiri'yi etkisiz hale getirdiğini duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert çıkış: Seyirci kalmayız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert çıkış: Seyirci kalmayız!
İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füzeler havada imha edilmişti! NATO'dan ilk açıklama, "Savunmak için elimizden geleni yapacağız"
İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füzeler havada imha edilmişti! NATO'dan ilk açıklama, "Savunmak için elimizden geleni yapacağız"