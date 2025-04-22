İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl?

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli, Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi., sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.