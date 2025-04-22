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İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl?

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İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl?
İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre havalar sıcaklıkları artmaya başlıyor... Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 1 112

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre havalar sıcaklıkları artmaya başlıyor... Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 2 212

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 3 312

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 4 412

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 5 512

EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Aydın'ın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 6 612

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 7 712

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 8 812

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri(Düzce hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 10 1012

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

İnce kıyafetlerinizi çıkarmaya başlayın: Hava sıcaklıkları artıyor! Salı günü hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 12 1212

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli, Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi., sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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