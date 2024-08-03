İmamoğlu'ndan kendisini etiketleyerek Erdoğan'a hakaret eden İsrailli Bakana yanıt: 'Her şey çok güzel olacak, Filistin özgür olduğu zaman'

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek hadsiz bir şekilde Erdoğan'ı hedef alarak hakaret dolu yaptığı paylaşıma, İmamoğlu olay bir yanıtla 'evet Her şey çok güzel olacak, Filistin özgür olduğu zaman' diyerek cevap verdi

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İmamoğlu'ndan kendisini etiketleyerek Erdoğan'a hakaret eden İsrailli Bakana yanıt: 'Her şey çok güzel olacak, Filistin özgür olduğu zaman'

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye ile ilgili skandal bir paylaşıma imza atıp, paylaşıma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi. Gözlerin çevrildiği İmamoğlu ise işgalci Katz'a haddini bildirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yaptığı alçak paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor: 'Buraya bak katil, ruh hastası'İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yaptığı alçak paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor: 'Buraya bak katil, ruh hastası'

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye ile ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Katz, Instagram'a getirilen erişim engelinden bahsederek, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip Türk devletini yok ediyor. Atatürk'ün mirasını aşındırıyor. Daha güzel günlere umut edelim." dedi. Katz'ın, yaptığı paylaşıma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi ise dikkat çekti.

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İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini küstah paylaşıma etiketleyen İsrailli bakana haddini bildirdi

Skandal paylaşıma ilişkin gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu ise, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küstah paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki gösterdi.

"DEMOKRASİ VE HUKUKU, ELİNDE ON BİNLERCE ÇOCUĞUN KANI OLAN BİRİLERİNDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini küstah paylaşıma etiketleyen İsrailli bakana haddini bildirdi

"KATİL RUH HASTASI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, İsrailli Katz'a sert tepki gösterdi. Altun yaptığı paylaşımda "Buraya bak, katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur! Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!" dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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