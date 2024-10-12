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İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı

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İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin yüzüncü yılında yüz il açıklamasından sonra il olmayı bekleyen ilçeler umutlanmıştı. TÜİK'ten bu umutları yeşertecek açıklama ile il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı. İşte o ilçeler.
İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 1 128

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile Türkiye'nin daha güçlü bir yapıya sahip olması için Türkiye'nin 100 il ve 1000 ilçeden oluşması gerektiğini söylemişti.

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 2 228

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi rafa kaldırılan tartışmalar yeniden gündeme geldi.

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 3 328

TÜİK istatistiklerine göre hazırlanan tabloda il yapılmaya uygun 19 ilçenin listesi oluşturuldu.

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 4 428

17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük depreminin ardından daha fazla yardımlardan faydalanabilmesi için Bolu'dan ayrılan ve il yapılan Düzce ile birlikte Türkiye'deki ilk sayısı 81'e yükseltilmişti.

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 5 528

25 yıla yakın sürede zaman zaman yeni il yapılması planlanan ilçeler gündem olsa da, konuya ilişkin en somut açıklamalardan biri geçtiğimiz yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti.

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 6 628

Bahçeli, yaptığı açıklamada "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" ifadelerini kullanmıştı.

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 7 728

Seçimlerin ardından geçen süreçte yeniden gündeme gelmeye başlayan il yapılması beklenen ilçeler konusu, TÜİK verileri dikkate alınarak liste haline getirildi.

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 8 828

İL YAPILMASI BEKLENEN İLÇELER AÇIKLANDI

İlçelerin il yapılmasında farklı kriterler bulunuyor.

En belirleyici faktörlerin başında nüfus yoğunluğu geliyor.

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 9 928

TÜİK'in Türkiye'deki 81 il ve 922 ilçe için yayımladığı en güncel rapordan yola çıkan uzmanlar il potansiyeli bulunan ilçeleri şöyle sıralıyor:

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 10 1028

Nazilli (Aydın)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 11 1128

Bodrum (Muğla)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 12 1228

Tarsus (Mersin)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 13 1328

İnegöl (Bursa)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 14 1428

Silopi (Şırnak)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 15 1528

Bandırma (Balıkesir)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 16 1628

Ceyhan (Adana)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 17 1728

Polatlı (Ankara)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 18 1828

Yüksekova (Hakkari)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 19 1928

Ereğli (Zonguldak)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 20 2028

Alanya (Antalya)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 21 2128

Çorlu (Tekirdağ)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 22 2228

Lüleburgaz (Kırklareli)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 23 2328

Kapaklı (Tekirdağ)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 24 2428

Manavgat (Antalya)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 25 2528

Kahta (Adıyaman)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 26 2628

Doğubayazıt (Ağrı)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 27 2728

Fatsa (Ordu)

İl olmayı bekleyen ilçelere güzel haber! TÜİK, il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı 28 2828

Ödemiş (İzmir)

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