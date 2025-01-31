İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler

Zaman zaman il olması muhtemel ilçeler gündeme gelmeye devam ederken, nüfus bakımından en şanlı il olacak ilçeler açıklandı. İşte en şanslı o ilçeler.

1 27 Türkiye'nin nüfus dağılımı her geçen gün değişirken bazı ilçelerimizin nüfusu ise pek çok ilimizi geçmiş durumda. 2 27 Bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfusunun yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriter dikkate alınıyor. 3 27 İşte olma potansiyeli olan ilçeler… 4 27 Mardin Midyat nüfusu 122.308 5 27 Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 127.755 6 27 Ankara Polatlı nüfusu 128.895 7 27 Adıyaman Kahta nüfusu 132.303 8 27 Adana Kozan, nüfusu 132.642 9 27 Ordu Ünye nüfusu 132.915 10 27 Diyarbakır Ergani nüfusu 137.492 11 27 Konya Ereğli nüfusu 153.849 12 27 Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 155.670 13 27 Şırnak Cizre nüfusu 161.135 14 27 Aydın Nazilli nüfusu 162.074 15 27 Balıkesir Bandırma nüfusu 166.836 16 27 Van Erciş nüfusu 171.035 17 27 Balıkesir Edremit nüfusu 171.700 18 27 Zonguldak Ereğli nüfusu 175.294 19 27 Manisa Akhisar nüfusu 178.812 20 27 Hatay İskenderun nüfusu 227.498 21 27 İzmir Menemen nüfusu 227.000 22 27 Antalya Manavgat nüfusu 258.367 23 27 Şanlıurfa Siverek nüfusu 271.832 24 27 Tekirdağ Çorlu nüfusu 294.020 25 27 Bursa İnegöl nüfusu 299.203 26 27 Mersin Tarsus nüfusu 353.469 27 27 Antalya Alanya nüfusu 359.891



