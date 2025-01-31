İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler

Türkiye'nin nüfus dağılımı her geçen gün değişirken bazı ilçelerimizin nüfusu ise pek çok ilimizi geçmiş durumda.
Bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfusunun yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriter dikkate alınıyor.
İşte olma potansiyeli olan ilçeler…
Mardin Midyat nüfusu 122.308
Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 127.755
Ankara Polatlı nüfusu 128.895
Adıyaman Kahta nüfusu 132.303
Adana Kozan, nüfusu 132.642
Ordu Ünye nüfusu 132.915
Diyarbakır Ergani nüfusu 137.492
Konya Ereğli nüfusu 153.849
Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 155.670
Şırnak Cizre nüfusu 161.135
Aydın Nazilli nüfusu 162.074
Balıkesir Bandırma nüfusu 166.836
Van Erciş nüfusu 171.035
Balıkesir Edremit nüfusu 171.700
Zonguldak Ereğli nüfusu 175.294
Manisa Akhisar nüfusu 178.812
Hatay İskenderun nüfusu 227.498
İzmir Menemen nüfusu 227.000
Antalya Manavgat nüfusu 258.367
Şanlıurfa Siverek nüfusu 271.832
Tekirdağ Çorlu nüfusu 294.020
Bursa İnegöl nüfusu 299.203
Mersin Tarsus nüfusu 353.469
Antalya Alanya nüfusu 359.891