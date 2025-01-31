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  3. İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler

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İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler
Zaman zaman il olması muhtemel ilçeler gündeme gelmeye devam ederken, nüfus bakımından en şanlı il olacak ilçeler açıklandı. İşte en şanslı o ilçeler.
İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 1 127

Türkiye'nin nüfus dağılımı her geçen gün değişirken bazı ilçelerimizin nüfusu ise pek çok ilimizi geçmiş durumda.

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 2 227

Bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfusunun yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriter dikkate alınıyor.

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 3 327

İşte olma potansiyeli olan ilçeler…

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 4 427

Mardin Midyat nüfusu 122.308

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 5 527

Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 127.755

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 6 627

Ankara Polatlı nüfusu 128.895

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 7 727

Adıyaman Kahta nüfusu 132.303

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 8 827

Adana Kozan, nüfusu 132.642

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 9 927

Ordu Ünye nüfusu 132.915

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 10 1027

Diyarbakır Ergani nüfusu 137.492

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 11 1127

Konya Ereğli nüfusu 153.849

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 12 1227

Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 155.670

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 13 1327

Şırnak Cizre nüfusu 161.135

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 14 1427

Aydın Nazilli nüfusu 162.074

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 15 1527

Balıkesir Bandırma nüfusu 166.836

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 16 1627

Van Erciş nüfusu 171.035

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 17 1727

Balıkesir Edremit nüfusu 171.700

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 18 1827

Zonguldak Ereğli nüfusu 175.294

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 19 1927

Manisa Akhisar nüfusu 178.812

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 20 2027

Hatay İskenderun nüfusu 227.498

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 21 2127

İzmir Menemen nüfusu 227.000

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 22 2227

Antalya Manavgat nüfusu 258.367

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 23 2327

Şanlıurfa Siverek nüfusu 271.832

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 24 2427

Tekirdağ Çorlu nüfusu 294.020

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 25 2527

Bursa İnegöl nüfusu 299.203

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 26 2627

Mersin Tarsus nüfusu 353.469

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli oldu! İşte il olmaya aday o ilçeler 27 2727

Antalya Alanya nüfusu 359.891

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