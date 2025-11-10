  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran

İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran

Yayınlanma:
İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran
AK Parti İstanbul il başkanı Abdullah Özdemir, İBB yolsuzluk soruşturması sonrası yapılan anket sonucunu açıklayarak AK Parti'nin operasyonun ters teptiğini oyların azaldığı yönündeki söylentilerin aksine oylarda ciddi bir artış var dedi. İşte AK Partinin masasındaki son anket.
İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran 1 19

AK PARTİ'NİN MASASINDAKİ SON SEÇİM ANKETİ AÇIKLANDI

Partiler seçim dönemi olmasa da düzenli olarak anketler yaptırarak seçmenin gözündeki durumlarını anbean kontrol ediyorlar. Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek de bugünkü köşesinde AK Parti'ni n masasındaki son anketlerden verileri okuyucusuyla paylaştı.

İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran 2 29

İşte Selek'in o yazısından ilgili bölüm ve anketteki oy oranları:

İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran 3 39

"Bir grup meslektaşımla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile sohbet ettik. İstanbul'u konuştuk. Konu anketlere geldi. Özdemir, AK Parti'ye geçen ilçelerde (Beykoz, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa) önde olduklarını söyledi. Beykoz'da desteğin yüzde 42'lerden 48'lere çıktığını, yüzde 55'i yakalayacakları ifade etti.

İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran 4 49

"BİRİLERİ İBB YOLSUZLUK OPERASYONUN TERS TEPTİĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Kimileri İBB'ye yolsuzluk operasyonlarının ters teptiğini öne sürüyordu. Abdullah Özdemir, "Aksine pozitif bir ivme var. Asıl artış iddianame yazıldıktan sonra ortaya çıkacak. Partimizin nisan ayında 32,5 olan oy oranı eylülde 36 bandına çıktı" dedi.

İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran 5 59

Özdemir, CHP'de yaşananlarla ilgili şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Bir seneye bu kadar yolsuzluğu nasıl sığdırmışlar inanılır gibi değil!

İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran 6 69

Galiba gireriz çıkarız ne olur ki diye düşünüyorlar. Belediye başkanı gözaltına alınmadan bir gün önce AK Partili ilçe başkanından rüşvet istemiş.

İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran 7 79

Arkadaşımız 'Ya başkan ben ilçe başkanıyım bana yapma' demiş. Olsun diye cevap vermiş. Bu kadar pervasızlar. Pendik, Kâğıthane gibi AK Partili belediyelerin çok sayıda tesisi var.

İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran 8 89

Buna rağmen bin kişiye düşen çalışan sayısı 3,5. Bu, Beşiktaş'ta 14. Şişli'de belediye gelirinin yüzde 80'i personel maaşlarına gidiyor. Böyle iş mi olur? Bir de liyakatten bahsediyorlar."

İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran 9 99

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Anket

HABERE YORUM KAT